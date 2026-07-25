Акции Intel выросли после прогноза роста на фоне спроса на ИИ

Производитель чипов ожидает выручку в третьем квартале выше прогнозов аналитиков и увеличил план капитальных расходов на 2025 год с $ 18 млрд до $ 20 млрд.

Intel связывает улучшение показателей с ростом интереса к процессорам для центров обработки данных, которые используются при создании инфраструктуры для ИИ. Компания также рассчитывает расширить присутствие в производстве полупроводников и услугах контрактного выпуска чипов.

Глава Intel Лип-Бу Тан продолжает работу над восстановлением бизнеса компании. В рамках этой стратегии Intel привлекает поддержку правительства США и инвесторов для развития производства полупроводников внутри страны.