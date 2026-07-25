Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2026, 18:24
1 мин.

Акции Intel выросли после прогноза роста на фоне спроса на ИИ

Компания увеличила план капитальных затрат
Акции Intel выросли примерно на 6% после публикации прогноза, который указал на улучшение финансовых перспектив компании благодаря росту спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ).
Акции Intel выросли после прогноза роста на фоне спроса на ИИ

© Ferra.ru

Производитель чипов ожидает выручку в третьем квартале выше прогнозов аналитиков и увеличил план капитальных расходов на 2025 год с $ 18 млрд до $ 20 млрд.

Intel связывает улучшение показателей с ростом интереса к процессорам для центров обработки данных, которые используются при создании инфраструктуры для ИИ. Компания также рассчитывает расширить присутствие в производстве полупроводников и услугах контрактного выпуска чипов.

Глава Intel Лип-Бу Тан продолжает работу над восстановлением бизнеса компании. В рамках этой стратегии Intel привлекает поддержку правительства США и инвесторов для развития производства полупроводников внутри страны.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
,
#искусственный интеллект
,
#Intel
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. Наука и технологии/
  4. Акции Intel выросли после прогноза роста на фоне спроса на ИИ