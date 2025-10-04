Акции Intel выросли после сообщений о переговорах с AMD

Не менее примечательно и то, что AMD, главный конкурент Intel в области процессоров для ПК и серверов, рассматривает возможность доверить производство своему сопернику. Сейчас основным подрядчиком AMD является тайваньская TSMC. Объём возможных заказов пока неизвестен.

В последние недели Intel уже получила поддержку от ряда крупных инвесторов — включая правительство США, Nvidia и SoftBank. С начала 2025 года акции Intel выросли почти на 77%.

Intel отказалась комментировать слухи, в AMD заявили, что «не обсуждают догадки и спекуляции».