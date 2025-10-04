Акции Intel выросли после сообщений о переговорах с AMD

Опубликовано 04 октября 2025, 14:151 мин.
Акции Intel выросли после сообщений о переговорах с AMDО производстве чипов
Акции Intel подскочили на 7% после публикаций СМИ о том, что компания ведёт ранние переговоры с AMD о выпуске её процессоров на мощностях Intel Foundry. Бумаги AMD также прибавили более 1%. Если сделка состоится, это станет серьёзным успехом для производственного подразделения Intel, которое активно ищет крупных заказчиков, пишут СМИ.
Не менее примечательно и то, что AMD, главный конкурент Intel в области процессоров для ПК и серверов, рассматривает возможность доверить производство своему сопернику. Сейчас основным подрядчиком AMD является тайваньская TSMC. Объём возможных заказов пока неизвестен.
В последние недели Intel уже получила поддержку от ряда крупных инвесторов — включая правительство США, Nvidia и SoftBank. С начала 2025 года акции Intel выросли почти на 77%.
Intel отказалась комментировать слухи, в AMD заявили, что «не обсуждают догадки и спекуляции».