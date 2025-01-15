Наука и технологии
Опубликовано 15 января 2025, 22:09
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Акции квантовых компаний резко выросли после слов Microsoft

К «квантовой готовности»
Акции компаний, занимающихся квантовыми вычислениями, взлетели в среду после директивы Microsoft, призывающей предприятия готовиться к «квантовому» будущему. Митра Азизирад, президент Microsoft по стратегическим миссиям и технологиям, подчеркнул приближение эры надежных квантовых вычислений.
Акции квантовых компаний резко выросли после слов Microsoft
© Ferra

Это заявление привело к росту акций Rigetti Computing более чем на 16% на предварительных торгах, в то время как акции D-Wave Quantum выросли на 26%, IonQ — почти на 10%, а фонд Defiance Quantum and AI ETF — почти на 3%.

Несмотря на «волнение», некоторые эксперты однако, в том числе генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, предупреждают, что до практических квантовых вычислений еще несколько десятилетий.

Акции квантовых компаний пережили аналогичный всплеск в прошлом году, когда Google объявила о прогрессе в создании квантового чипа Willow.

Источник:CNBC
Автор:Максим Многословный
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