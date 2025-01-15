Акции квантовых компаний резко выросли после слов Microsoft

Это заявление привело к росту акций Rigetti Computing более чем на 16% на предварительных торгах, в то время как акции D-Wave Quantum выросли на 26%, IonQ — почти на 10%, а фонд Defiance Quantum and AI ETF — почти на 3%.

Несмотря на «волнение», некоторые эксперты однако, в том числе генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, предупреждают, что до практических квантовых вычислений еще несколько десятилетий.

Акции квантовых компаний пережили аналогичный всплеск в прошлом году, когда Google объявила о прогрессе в создании квантового чипа Willow.