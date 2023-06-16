Акции Microsoft установили новый рекорд: что к этому привело

Аналитики JPMorgan в ответ повысили целевую цену акций Microsoft до $350, ссылаясь на многообещающие перспективы роста доходов от облачного программного обеспечения благодаря искусственному интеллекту.

Рост акций на 3,19% является значительным достижением, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 года. Впечатляющий рост акций Microsoft на 46% с начала года позволил компании оправиться от потерь, понесенных в 2022 году.

Индекс Nasdaq, вызванный ажиотажем вокруг искусственного интеллекта и мер по сокращению расходов, предпринимаемых технологическими компаниями, вырос в этом году на 32%, опередив более широкий индекс S&P 500.