Акции полупроводниковых компаний пробили потолок: Nvidia достигла отметки в $1 триллион

Nvidia возглавила это движение. Ее акции взлетели более чем на 300%, и она стала первым чипмейкером, преодолевшим порог рыночной стоимости в 1 триллион долларов. AMD, вторая после Nvidia, также взлетела на 130%.

Но пока большинство игроков грелись в золотой лихорадке ИИ, компания Wolfspeed, производитель модулей питания для электромобилей, натолкнулась на производственную стену, и ее акции упали на 37%. За пределами индекса на публичные рынки наконец вышла ARM, архитектор микросхем. После шаткого начала она обрела опору, и с октября цена ее акций выросла почти на 60%.

2023 год стал годом, когда кремний правил рынком. Продолжит ли бум искусственного интеллекта ралли в 2024 году? Время покажет, но одно можно сказать точно: чипмейкеры оседлали волну будущего, и инвесторы не остались в стороне.