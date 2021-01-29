Акции разработчика Cyberpunk 2077 выросли после отзыва Илона Маска об игре

Так, согласно данным источников, после высказывания Илона Маска акции студии CD Project Red выросли на 19%. Отмечается, что этот показатель разработчика не вырастал столь стремительно с 2015 года.

Своими впечатлениями об игре Илон Маск поделился на своей странице в социальной сети Twitter. Так, он отметил “невероятную эстетику” игры, а также похвалил дизайн интерьера в ней.

Напомним, что бортовой компьютер в электромобилях Tesla сравняется по производительности с PlayStation 5. Таким образом, владельцы Tesla Model S смогут играть в Cyberpunk 2077 не выходя из машины.