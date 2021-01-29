Наука и технологии
Сегодня 10:09
Акции разработчика Cyberpunk 2077 выросли после отзыва Илона Маска об игре
Он похвалил эстетику игры
Илон Маск повлиял на акции очередной компании одним лишь высказыванием. На этот раз глава Tesla решил похвалить нашумевшую игру Cyberpunk 2077, чем вызвал рост акции разработчика - польской компании CD Projekt.
Так, согласно данным источников, после высказывания Илона Маска акции студии CD Project Red выросли на 19%. Отмечается, что этот показатель разработчика не вырастал столь стремительно с 2015 года.
Своими впечатлениями об игре Илон Маск поделился на своей странице в социальной сети Twitter. Так, он отметил “невероятную эстетику” игры, а также похвалил дизайн интерьера в ней.
Напомним, что бортовой компьютер в электромобилях Tesla сравняется по производительности с PlayStation 5. Таким образом, владельцы Tesla Model S смогут играть в Cyberpunk 2077 не выходя из машины.