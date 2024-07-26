Акции SK Hynix начали дешеветь, несмотря на сильные финансовые результаты

Опубликовано 26 июля 2024, 02:38
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Акции SK Hynix начали дешеветь, несмотря на сильные финансовые результатыСтранно, но имеет место быть
Рыночная стоимость акций SK Hynix Inc. упала на 9,7 миллиарда долларов, несмотря на то, что компания сообщила о высоких финансовых результатах за июньский квартал. Акции компании, ключевого поставщика чипов для ИИ-решений, упали почти на 9 % - это самое большое падение с марта 2020 года - вслед за падением акций других компаний технологического сектора, в том числе Nvidia на 6,8 %.
SK Hynix сообщила о продажах на сумму более 16,4 триллиона вон (11,9 миллиарда долларов), что вдвое больше, чем в прошлом году, и операционной прибыли в размере 5,47 триллиона вон с маржой 33 %. Несмотря на это, инвесторы опасаются “переоценки акций, связанных с ИИ, и потенциального замедления темпов роста расходов на ИИ и ЦОДы”.
Чипы памяти с высокой пропускной способностью, крайне важные для ИИ-ускорителей, пользовались значительным спросом, что привело к росту доходов на 250 %. SK Hynix планирует продолжать расширять производство, чтобы сохранить конкурентное преимущество.