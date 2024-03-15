Акции TSMC взлетели на волне хайпа с ИИ, но аналитики настроены скептически

В настоящее время доходы, связанные с искусственным интеллектом, составляют всего 6% от доходов TSMC, однако инвесторы делают ставку на их значительное увеличение. Этот оптимизм привел акции на территорию «перекупленности», что говорит о возможной коррекции.

Аналитики признают наличие рисков. Так, сохранение текущих темпов роста ИИ может оказаться нецелесообразным в долгосрочной перспективе. При этом торговые трения между США и Китаем, а также предстоящие выборы в США добавляют неопределенности. А на этом фоне Apple, крупный клиент TSMC, сталкивается с вялотекущим рынком смартфонов, что может повлиять на заказы продукции TSMC.

Тем не менее, аналитики в большинстве своем настроены оптимистично в отношении TSMC.