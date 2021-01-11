Акции Twitter продолжают падать из-за блокировки Трампа

Напомним, Twitter объяснила своё решение о блокировке тем, что хочет предотвратить возможные «подстрекательства к насилию». Дональд Трамп сообщил, что теперь даже «рассматривает возможность создания собственной платформы». Он обвинил Twitter в цензуре.

Как пишет РБК, акции Twitter на предварительных торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели более чем на 7%. В 12:48 по московскому времени ценные бумаги стоили $47,73 за штуку.

На Московской бирже акции Twitter оценены в 3551 рубля за бумагу. Это на 6,7% меньше, чем было раньше.