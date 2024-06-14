Акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску 50 миллиардов долларов

Предварительные итоги голосования были объявлены в ходе ежегодного собрания акционеров Tesla на заводе в Остине, штат Техас, где акционеры также одобрили перенос регистрации компании из штата Делавэр в Техас.

Критики утверждают, что снижение рыночной стоимости Tesla, замедление темпов продаж автомобилей и стратегические перестановки запутали ее будущее направление. Компания Glass Lewis, специализирующаяся на консультировании по доверенностям, предупредила, что компенсационный пакет дает Маску чрезмерный контроль, потенциально делая его крупнейшим акционером Tesla со значительным отрывом.

Сторонники пакета утверждают, что это справедливое вознаграждение за преобразующее влияние Маска на Tesla. "Мы должны придерживаться нашей сделки, чтобы удержать внимание и мотивацию Илона", - написала председатель совета директоров Робин Денхолм.

Первоначально пакет был одобрен более чем 70% акционеров в 2018 году, но в январе суд штата Делавэр оспорил его и признал недействительным.