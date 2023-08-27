Наука и технологии
13:11, 27 августа 2023
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Акция по обездвиживанию беспилотных такси — больше, чем просто шалость

Это целое движение

«Неделя конусов», организованная группой Safe Street Rebels, получила широкий резонанс в социальных сетях, таких как TikTok и Twitter. Эта необычная акция предполагает установку дорожных конусов на беспилотные автомобили в Сан-Франциско (после такого беспилотники не способны сдвинуться с места). Хотя эти шутки могут показаться легкомысленными, они отражают более широкую тенденцию активизма против влияния технологического сектора в городе.

Действия группы обусловлены тем, что местные жители зачастую не имеют права голоса при принятии решений технологическими компаниями, тестирующими свою продукцию в городе.

Группа Safe Street Rebels выступает за создание свободных от таких автомобилей пространств, за равноправие транспорта и снижение доминирования беспилотников. Они требуют от компаний, производящих самоуправляемые автомобили, прозрачности в вопросах безопасности и ищут механизмы привлечения роботакси к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Их волнуют такие вопросы, как доступность, воздействие на окружающую среду и возможное сокращение рабочих мест.

На сайте группы опубликован список из 266 инцидентов с участием роботакси, среди которых аварии, заторы на дорогах и даже гибель собаки (Джон Уик не одобряет).

Несмотря на нетрадиционный метод использования дорожных конусов, цель активистов - перестроить городское пространство таким образом, чтобы общественному транспорту, велосипедам и пешеходам было отдано предпочтение перед автомобилями.

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