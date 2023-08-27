Акция по обездвиживанию беспилотных такси — больше, чем просто шалость

Действия группы обусловлены тем, что местные жители зачастую не имеют права голоса при принятии решений технологическими компаниями, тестирующими свою продукцию в городе.

Группа Safe Street Rebels выступает за создание свободных от таких автомобилей пространств, за равноправие транспорта и снижение доминирования беспилотников. Они требуют от компаний, производящих самоуправляемые автомобили, прозрачности в вопросах безопасности и ищут механизмы привлечения роботакси к ответственности за нарушение правил дорожного движения. Их волнуют такие вопросы, как доступность, воздействие на окружающую среду и возможное сокращение рабочих мест.

На сайте группы опубликован список из 266 инцидентов с участием роботакси, среди которых аварии, заторы на дорогах и даже гибель собаки (Джон Уик не одобряет).

Несмотря на нетрадиционный метод использования дорожных конусов, цель активистов - перестроить городское пространство таким образом, чтобы общественному транспорту, велосипедам и пешеходам было отдано предпочтение перед автомобилями.