Ахиллесова пята блокчейна: эксперт рассказал об «атаке 51 процента»

Что такое атака 51%? Представьте себе систему, в которой все согласны с истиной (историей транзакций) посредством большинства голосов. В блокчейне эту роль выполняют майнеры (или валидаторы в системах Proof-of-Stake). Атака 51% нарушает эту систему.

Злоумышленник или группа лиц приобретает более половины майнинговой мощности сети (хешрейта) или валюты, поставленной на кон. Это дает им огромный контроль.

Блокирование транзакций: они могут предотвратить добавление новых транзакций в блокчейн.

Переписывать историю: они способны изменять или удалять существующие записи о транзакциях.

Двойные траты: лица смогут даже дважды потратить одни и те же монеты (потратить их в двух противоречащих друг другу транзакциях).

Однако они не могут создавать новые монеты, красть существующие или изменять общий запас монет.

Но это дорого. Представьте себе атаку на Ethereum (сеть Proof-of-Stake). Для этого вам понадобится более 53 миллиардов долларов в Ethereum, что практически невозможно. Такая высокая цена отпугивает злоумышленников от таких крупных блокчейнов, как Bitcoin и Ethereum. Маленькие блокчейны с меньшей вычислительной мощностью являются более легкой мишенью. Ethereum Classic и Bitcoin Gold стали жертвами атак на 51%, в результате которых были потеряны миллионы долларов.

Правда, блокчейн-сообщества бдительны. Необычная активность может спровоцировать принятие контрмер, таких как изменение протокола или усилия сообщества по противодействию атаке. Злоумышленники могут потратить значительные средства, но быстро потерять контроль.