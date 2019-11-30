Наука и технологии
Сегодня 17:18
Аккаунт Huawei публиковал оскорбления в адрес Apple
Но это, конечно, были хакеры
У Huawei есть отдельные корпоративные аккаунты в социальных сетях для разных стран. Недавно такая бразильская страница в Twitter начала довольно странно себя вести, а именно публиковать провокационные сообщения в адрес Apple. Как оказалось, вины Huawei в этом не было.
Странности заметили некоторые пользователи. Они поделились скриншотами и видео с сообщениями аккаунта Huawei Mobile BR. Один из твитов например гласил следующее: «Эй, Apple! (нецензурное обращение), (нецензурное предложение)! Мы лучшие!».
O tour “foda-se” da #Huawei é real 😂 pic.twitter.com/FA8ZmN1AHF— Jorge (@jrlchaves) 28 ноября 2019 г.
В другом сообщении говорилось, что бразильские пользователи слишком бедны, чтобы покупать продукты Huawei, а также восхвалялся коммунизм.
Как оказалось, аккаунт компании взломали. Huawei уже извинилась перед пользователями и пообещала наказать хакеров.