Аккаунт Huawei публиковал оскорбления в адрес Apple

В другом сообщении говорилось, что бразильские пользователи слишком бедны, чтобы покупать продукты Huawei, а также восхвалялся коммунизм.

Как оказалось, аккаунт компании взломали. Huawei уже извинилась перед пользователями и пообещала наказать хакеров.