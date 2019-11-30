Ferra

Аккаунт Huawei публиковал оскорбления в адрес Apple

Но это, конечно, были хакеры
У Huawei есть отдельные корпоративные аккаунты в социальных сетях для разных стран. Недавно такая бразильская страница в Twitter начала довольно странно себя вести, а именно публиковать провокационные сообщения в адрес Apple. Как оказалось, вины Huawei в этом не было.

Странности заметили некоторые пользователи. Они поделились скриншотами и видео с сообщениями аккаунта Huawei Mobile BR. Один из твитов например гласил следующее: «Эй, Apple! (нецензурное обращение), (нецензурное предложение)! Мы лучшие!».

В другом сообщении говорилось, что бразильские пользователи слишком бедны, чтобы покупать продукты Huawei, а также восхвалялся коммунизм.

Как оказалось, аккаунт компании взломали. Huawei уже извинилась перед пользователями и пообещала наказать хакеров.