Аккаунты больше половины зарабатывающих на хобби россиян пытались взломать

Для тех, кто занимается хобби только для удовольствия, эти показатели значительно ниже — 43%, 31% и 28% соответственно.

Эксперты объясняют это тем, что активное продвижение в соцсетях и рост числа подписчиков делают пользователя более привлекательной целью для злоумышленников. Риски финансовых потерь и ущерба репутации особенно высоки для тех, кто превращает хобби в полноценный бизнес.

В «Лаборатории Касперского» советуют предпринимателям защищать аккаунты сложными паролями, включать двухфакторную аутентификацию, устанавливать защитные программы и регулярно делать резервные копии данных. Также важно обучать сотрудников основам кибербезопасности и вводить чёткие правила доступа к конфиденциальной информации.

Опрос проводился среди 1688 жителей российских городов-миллионников в возрасте 22−65 лет в первом квартале 2025 года.