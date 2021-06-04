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Аккаунты россиян на «Госуслугах» взломалиИ голосовали через них на праймериз «Единой России»
Минцифры подтвердило, что некоторые аккаунты пользователей портала госуслуг были взломаны. Их персональные данные использовали для голосования на праймериз «Единой России».
Праймериз проходили с 24 по 30 мая. Некоторые пользователи рассказали, что с их аккаунтов в госуслугах без их ведома переходили на сайт праймериз «Единой России».
В Минцифры подтвердили, что портале госуслуг были зафиксированы «попытки совершения мошеннических действий в отношении отдельных учётных записей». В ведомстве заявили, что эти действия «совершались в отношении слабо защищённых, простых паролей или паролей, которые совпадали с паролями к другим ресурсам». Поэтому министерство порекомендовало использовать сложные пароли для каждого сервиса и двухфакторную идентификацию на госуслугах.
Эксперт отметил, что взломать аккаунт на госуслугах можно и при двухфакторной идентификации,