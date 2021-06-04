Праймериз проходили с 24 по 30 мая. Некоторые пользователи рассказали, что с их аккаунтов в госуслугах без их ведома переходили на сайт праймериз «Единой России».

В Минцифры подтвердили, что портале госуслуг были зафиксированы «попытки совершения мошеннических действий в отношении отдельных учётных записей». В ведомстве заявили, что эти действия «совершались в отношении слабо защищённых, простых паролей или паролей, которые совпадали с паролями к другим ресурсам». Поэтому министерство порекомендовало использовать сложные пароли для каждого сервиса и двухфакторную идентификацию на госуслугах.

Эксперт отметил, что взломать аккаунт на госуслугах можно и при двухфакторной идентификации,