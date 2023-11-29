Аккаунты женщин-программистов тайно вёл мужчина: скандал на конференции

Скандал разразился после того, как Гергели Орош, автор популярного технического бюллетеня Pragmatic Engineering, заявил, что фальшивые профили, включая неких Юлию Крисину и Анну Бойко, были созданы специально для привлечения известных докладчиков-мужчин. Аккаунт Крисиной в одной запрещенной в России соцсети, а также Coding Unicorn, предположительно тайно управляемый Сизовым, добавил еще один слой к спору.

В результате этого конфликта конференция DevTernity, стоимость билета на который достигала 870 долларов, была отменена. Сизовс защищает себя, ссылаясь на ошибку с включением Бойко и обвиняя Coding Unicorn в двуличии.