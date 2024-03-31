Аккумуляторы летающего такси Archer скинули с 15 метров. Зачем?

Испытание на падение батареи моделирует наихудший сценарий, имитируя удар, который блок батарей может испытать при падении. Подобно испытаниям топливных баков для традиционных самолетов, эта оценка гарантирует, что аккумуляторные блоки выдержат падение с высоты 15 метров без утечки, возгорания или взрыва.

Archer провела испытания в лаборатории Национального института авиационных исследований (NIAR), сбрасывая аккумуляторные блоки с различной высоты и уровня заряда (100%, 30% и 0%). Результаты оказались положительными — батареи не имели признаков повреждения и даже функционировали должным образом после каждого падения.

Пройдя это испытание, компания теперь ждет повторения успеха во время испытаний FAA для получения сертификата. Компания уже начала производство трех моделей Midnight специально для этой цели.