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Наука и технологии
Опубликовано 31 марта 2024, 15:37
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Аккумуляторы летающего такси Archer скинули с 15 метров. Зачем?

Это важное испытание
Компания Archer Aviation, разработчик электрических воздушных такси вертикального взлета и посадки (eVTOL), достигла важной вехи, успешно завершив испытания аккумуляторного блока для своего флагманского Midnight. Да, они скидывали его с высоты.
Аккумуляторы летающего такси Archer скинули с 15 метров. Зачем?
© Ferra

Испытание на падение батареи моделирует наихудший сценарий, имитируя удар, который блок батарей может испытать при падении. Подобно испытаниям топливных баков для традиционных самолетов, эта оценка гарантирует, что аккумуляторные блоки выдержат падение с высоты 15 метров без утечки, возгорания или взрыва.

Archer провела испытания в лаборатории Национального института авиационных исследований (NIAR), сбрасывая аккумуляторные блоки с различной высоты и уровня заряда (100%, 30% и 0%). Результаты оказались положительными — батареи не имели признаков повреждения и даже функционировали должным образом после каждого падения.

Пройдя это испытание, компания теперь ждет повторения успеха во время испытаний FAA для получения сертификата. Компания уже начала производство трех моделей Midnight специально для этой цели.

Источник:Flying Mag
Автор:Максим Многословный
Теги:
#аккумулятор
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#испытание
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#батарея