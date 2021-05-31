Активисты утверждают, что многие всплывающие баннеры не соответствуют законам Евросоюза, в том числе Общему регламенту защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Речь идёт о тех вариантах, когда пользователю не предоставляется выбор вариантов «да» или «нет» для подтверждения сбора данных.

Активисты пожаловались на более чем 500 сайтов. 81% не предлагал отказ от cookie на начальной странице. 73% ресурсов заставляли пользователей обманом нажать кнопку «принять».

Эти жалобы рассмотрят регулирующие органы в 33 странах в течение месяца.