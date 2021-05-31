Наука и технологии
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Активисты начнут бороться против всплывающих окон об использовании cookie на сайтахМногие из таких баннеров нарушают законы
Активисты из некоммерческой организации NOYB решили бороться против всплывающих окон об использовании cookie на сайтах. Многие интернет-ресурсы запрашивают такими баннерами разрешение на сохранение пользовательских данных.
Активисты утверждают, что многие всплывающие баннеры не соответствуют законам Евросоюза, в том числе Общему регламенту защиты данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Речь идёт о тех вариантах, когда пользователю не предоставляется выбор вариантов «да» или «нет» для подтверждения сбора данных.
Активисты пожаловались на более чем 500 сайтов. 81% не предлагал отказ от cookie на начальной странице. 73% ресурсов заставляли пользователей обманом нажать кнопку «принять».
Эти жалобы рассмотрят регулирующие органы в 33 странах в течение месяца.