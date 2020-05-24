Активисты создали специальный «пылесос» для очистки прибрежных вод

Разработку представила некоммерческая организация The Ocean Cleanup. «Пылесос» представляет из себя катамаран FRED (Floating Robot for Eliminating Debris), который питают солнечные батареи. Управлять им можно дистанционно. При сборе пластика катамаран движется со скоростью до 3,7 километров в час. Робот также оснащён встроенной системой оповещения о приближении морских животных.

К следующей весне активисты надеются завершить проверку конструкции для 15-метровой версии FRED, которая сможет автономно собирать мусор на открытых водоёмах. Пока во время тестовой эксплуатации робота держали недалеко от берега. Он собирал бутылки и трубочки.