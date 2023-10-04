Активный шумодав и 30 часов работы: анонсированы Samsung Galaxy Buds FE

14:27, 04 октября 2023
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Активный шумодав и 30 часов работы: анонсированы Samsung Galaxy Buds FEВсего за 100 долларов
Samsung наконец представила Galaxy Buds FE - бюджетный вариант беспроводных наушников по цене менее 100 долларов. Созданные в рамках серий Galaxy S23 FE и Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Buds FE по дизайну напоминают оригинальные Galaxy Buds.
Они доступны в цветовых вариантах Graphene и White и имеют конструкцию «крылышко». Каждый наушник оснащен односторонним динамиком, а три микрофона на каждой стороне отвечают за активное шумоподавление (ANC) и режим прзрачности. Наушники поставляются в комплекте с зарядным футляром, обеспечивающим до 30 часов непрерывного прослушивания. Без чехла каждый наушник работает примерно 8,5 часов.
Они будут доступны для покупки с 10 октября на сайте Samsung и в других крупных розничных магазинах.