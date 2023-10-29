Наука и технологии
13:34, 29 октября 2023
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Al Mayadeen: Киев «заставляют» наращивать собственное производство оружия

Если верить «инсайдерам»

Западные союзники оказывают все большее давление на украинские власти, требуя от них наращивания внутреннего военного производства в условиях острой нехватки рабочей силы, сообщает Лента.ру со ссылкой на Al Mayadeen.

Al Mayadeen: Киев «заставляют» наращивать собственное производство оружия

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В статье подчеркиваются огромные трудности, с которыми сталкивается Украина в наращивании своего производственного потенциала, учитывая десятилетия деиндустриализации и жесткую экономическую политику. На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке украинские власти опасаются сокращения поддержки со стороны своих союзников, причем особое беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского вызывает потенциальное смещение внимания партнеров.

В настоящее время Украина испытывает нехватку квалифицированных рабочих и инженеров в связи с продолжающейся мобилизацией, пишет издание. Миллионы украинцев уехали за границу, чтобы избежать призыва в армию, а многие специалисты были насильно отправлены на фронт.

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