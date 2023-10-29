В статье подчеркиваются огромные трудности, с которыми сталкивается Украина в наращивании своего производственного потенциала, учитывая десятилетия деиндустриализации и жесткую экономическую политику. На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке украинские власти опасаются сокращения поддержки со стороны своих союзников, причем особое беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского вызывает потенциальное смещение внимания партнеров.

В настоящее время Украина испытывает нехватку квалифицированных рабочих и инженеров в связи с продолжающейся мобилизацией, пишет издание. Миллионы украинцев уехали за границу, чтобы избежать призыва в армию, а многие специалисты были насильно отправлены на фронт.