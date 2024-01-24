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Наука и технологии
Опубликовано 24 января 2024, 15:26
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Alaska Air нашла «множество» ослабленных болтов в самолетах Boeing

Вот вам и безопасность
По словам генерального директора компании Бена Миникуччи, Alaska Air Group обнаружила ослабленные болты на многих самолетах Boeing 737 Max 9 после инцидента с отрывом двери в воздухе, произошедшего ранее в этом месяце.

Прорыв привел к аварийной посадке и последующему снятию с эксплуатации всех самолетов Max 9 по решению американских регуляторов безопасности. Миникуччи выразил разочарование и потребовал улучшить внутренние программы качества Boeing.

Этот инцидент вызвал пристальное внимание к качеству производства Boeing. Alaska, а также United Airlines Holdings ожидают окончательных спецификаций от FAA и Boeing, прежде чем разрешить возобновить эксплуатацию самолетов.

Миникуччи подчеркнул, что от Boeing ожидают решения и улучшения стандартов качества. Инцидент с отрывом двери вызвал обеспокоенность по поводу безопасности и производственной практики самолетов Boeing модели Max.

Источник:Bloomberg
Автор:Максим Многословный
Теги:
#самолет
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#мнение
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#Boeing
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