Alaska Air нашла «множество» ослабленных болтов в самолетах Boeing

Прорыв привел к аварийной посадке и последующему снятию с эксплуатации всех самолетов Max 9 по решению американских регуляторов безопасности. Миникуччи выразил разочарование и потребовал улучшить внутренние программы качества Boeing.

Этот инцидент вызвал пристальное внимание к качеству производства Boeing. Alaska, а также United Airlines Holdings ожидают окончательных спецификаций от FAA и Boeing, прежде чем разрешить возобновить эксплуатацию самолетов.

Миникуччи подчеркнул, что от Boeing ожидают решения и улучшения стандартов качества. Инцидент с отрывом двери вызвал обеспокоенность по поводу безопасности и производственной практики самолетов Boeing модели Max.