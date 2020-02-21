Алгоритмам Google запретили определять пол людей на фото из-за риска оскорбить трансгендеров

Речь идёт о сервисе Google Cloud Vision API, который, помимо всего прочего, позволяет разработчикам ставить метки на фотографии, идентифицируя изображённые на них объекты. Теперь же алгоритмы не смогут выводить надписи «мужчина» или «женщина» на снимках.

В Google объяснили, что для изменений есть две причины. Во-первых, искусственный интеллект не всегда способен точно определить пол человека на основе его внешности. Во-вторых, такие метки могут дискриминировать отдельные категории людей, например, трансгендеров.

В итоге вместо меток о гендерной принадлежности алгоритм будет использовать надпись «человек».