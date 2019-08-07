Алгоритмы Google сократят порно в результатах поиска по запросу «лесбиянка»

Как пишет издание The Next Web, ещё совсем недавно, набрав «lesbian» в поисковой строке Google, пользователь мог столкнуться с массой порноконтента в результатах. Теперь же команда сервиса обновила алгоритмы поиска, и в результатах отображаются в основном новости о секс-меньшинствах или статьи из «Википедии». И это работает, даже если не включён режим «Безопасного поиска».

Конечно, изменения стали результатом борьбы против объективации женщин (то есть, рассмотрения их только в качестве сексуального объекта). Причиной задуматься об этом стало исследование инициативной группы. Согласно ему, при запросе «gay» Google выдавал больше информативного контента, чем при запросе «lesbian».

Стоит отметить, что на русском языке алгоритмы пока работают по-старому.