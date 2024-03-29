Алгоритмы приводят к ценовому сговору, даже без прямой связи компаний

В деле фигурируют отели Атлантик-Сити, обвиняемые в ценовом сговоре через Rainmaker. Хотя платформа предлагает только рекомендации, Минюст и FTC утверждают, что такая система все равно может быть незаконной, если все участвующие стороны понимают и используют ее для поддержания высоких цен.

Это дело подчеркивает растущую обеспокоенность: алгоритмы могут способствовать созданию незаконных картелей без явных договоренностей. Власти утверждают, что если компании, использующие общую платформу, имеют «единую цель» поддерживать высокие цены, то это можно считать нарушением антимонопольного законодательства.

Исход этого дела может иметь широкие последствия для компаний, использующих алгоритмы ценообразования.