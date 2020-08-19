Алгоритмы Яндекса приняли за порно рисунок с избиением протестующего

Рисунок разместили в канале екатеринбургского издания 66.ru. Журналисты обнаружили, что пост с «подборкой работ современных художников о протестах в Белоруссии» автоматически удалился.

Как пояснил представитель Яндекса, контент в публичных каналах Яндекс.Мессенджера модерируется из-за того, что он может попасть в рекомендации пользователям. Алгоритмы «решили», что на рисунке, на котором силовик избивает протестующего, изображено порно. Уведомления об удалении обладателям каналов не рассылаются.

Сотрудники 66.ru заметили, что по правилам сервиса контент региональных каналов не попадает в рекомендации. Поэтому модерация в данном случае выглядит необоснованной. Отмечается, что Яндекс.Мессенджер вернул удалённый пост.