Alibaba и УЕФА подписали 6-летнее соглашение об использовании ИИ

Alibaba станет официальным партнером Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций с сезона 2027−28 по 2032−33, а также Евро-2028. Сотрудничество охватит облачные сервисы, электронную коммерцию и ИИ-решения. Среди клиентов модели Qwen уже есть Международный олимпийский комитет и NBA China.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что опыт Alibaba в области искусственного интеллекта поможет улучшить восприятие футбола болельщиками по всему миру. По его словам, технологии сделают соревнования более захватывающими, доступными и погружающими, сохраняя при этом традиции и эмоции европейского футбола.

В рамках партнерства Alibaba будет использовать большую языковую модель Qwen для поддержки взаимодействия с фанатами, управления медиаконтентом и коммуникаций во время событий.