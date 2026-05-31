Опубликовано 31 мая 2026, 09:29
1 мин.

Alibaba и УЕФА подписали 6-летнее соглашение об использовании ИИ

Alibaba Group заключила эксклюзивное шестилетнее соглашение с УЕФА. Китайская компания предоставит свою технологию 360-градусного повтора и искусственный интеллект (ИИ) для ряда крупных футбольных турниров в Европе.
Alibaba станет официальным партнером Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций с сезона 2027−28 по 2032−33, а также Евро-2028. Сотрудничество охватит облачные сервисы, электронную коммерцию и ИИ-решения. Среди клиентов модели Qwen уже есть Международный олимпийский комитет и NBA China.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что опыт Alibaba в области искусственного интеллекта поможет улучшить восприятие футбола болельщиками по всему миру. По его словам, технологии сделают соревнования более захватывающими, доступными и погружающими, сохраняя при этом традиции и эмоции европейского футбола.

В рамках партнерства Alibaba будет использовать большую языковую модель Qwen для поддержки взаимодействия с фанатами, управления медиаконтентом и коммуникаций во время событий.

Источник:South China Morning Post
Автор:Ингела Воробьева
