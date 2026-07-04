Alibaba запретила сотрудникам использовать Claude Code на работе

Этот шаг углубляет конфликт между компаниями. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в незаконном извлечении возможностей своей модели Claude через дистилляцию — тренировку менее мощной модели на данных более сильной.

Инструмент Claude Code, помогающий разработчикам писать код, стал популярен в Китае, несмотря на ограничения доступа. Теперь сотрудникам Alibaba рекомендовано использовать собственную платформу Qoder.

Ранее разработчики обнаружили, что Claude Code проверяет часовые пояса и другие данные, вставляя маркеры в запросы. Anthropic назвала это экспериментом для предотвращения злоупотреблений.

На фоне ограничений китайские компании переходят на внутренние и открытые модели.