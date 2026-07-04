Alibaba запретила сотрудникам использовать Claude Code на работе

Опубликовано 04 июля 2026, 12:351 мин.
Alibaba запретила сотрудникам использовать Claude Code на работеКомпания перевела сотрудников на Qoder
Alibaba ввела запрет на использование сотрудниками инструмента Claude Code от компании Anthropic. Причиной стали механизмы, позволяющие идентифицировать пользователей из Китая, что вызвало обеспокоенность.
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Этот шаг углубляет конфликт между компаниями. Ранее Anthropic обвинила Alibaba в незаконном извлечении возможностей своей модели Claude через дистилляцию — тренировку менее мощной модели на данных более сильной.
Инструмент Claude Code, помогающий разработчикам писать код, стал популярен в Китае, несмотря на ограничения доступа. Теперь сотрудникам Alibaba рекомендовано использовать собственную платформу Qoder.
Ранее разработчики обнаружили, что Claude Code проверяет часовые пояса и другие данные, вставляя маркеры в запросы. Anthropic назвала это экспериментом для предотвращения злоупотреблений.
На фоне ограничений китайские компании переходят на внутренние и открытые модели.
Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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