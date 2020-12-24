AliExpress начал продавать товары россиянам в рассрочку

Так, данное нововведение подразумевает возможность оформить рассрочку до 300 тысяч рублей на покупку товаров в AliExpress. Отмечается, что на конечную сумму влияет расчет банка. Рассрочка оформляется на 4 месяца с нулевой переплатой. Кроме того, дополнительные начисления ограничиваются. В то же время, за дополнительную плату рассрочку можно продлить до 14 месяцев.

Для того, чтобы приобрести товар на AliExpress в рассрочку, нужно пройти регистрацию в сервисе VK Pay и при оформлении товара в мини-приложении AliExpress выбрать соответствующий способ оплаты. Погашение рассрочки осуществляется в аккаунте VK Pay.