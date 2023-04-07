AliExpress начал тайно завышать цены для отдельных покупателей

Недавно AliExpress подправил свои алгоритмы, изменив “основной” курс (минимальный + 2%), убрав оттуда +2%. Однако некоторые “невезучие” покупатели по-прежнему получают +2% и даже +5% к минимальному курсу.

Остается загадкой, почему некоторые товары имеют отрицательные коэффициенты, и почему AliExpress назначает ставки на sku именно так, как он это делает. Скорее всего вероятность назначения того или иного курса зависит от свойств аккаунта, передает Helpix. “Но всё же в подавляющем большинстве случаев в одно и то же время у одного и того же аккаунта для большинства товаров курс будет один”.

Тем не менее, покупатели, которые внимательно следят за обменным курсом, могут извлечь выгоду из поиска товаров с более низкими, чем минимальные, ставками.

Подробнее с вычислениями вы можете ознакомиться в источнике.