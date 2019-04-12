Aliexpress начнёт продавать лекарства в России

В качестве продавцов уже зарегистрировались компании «Оптик-Сити» и «Фармакосметика», сообщает «Коммерсант». Купить у них можно будет контактные линзы, средства для ухода за ними и медицинскую косметику. Также на Tmall будут продаваться термометры, тонометры и глюкометры от магазина Mollmart.

В будущем на маркетплейсе появятся безрецептурные лекарства. Обеспечивать их поставку будут аптечные сети. Покупатели смогут заказать лекарства в интернете, а получить и оплатить их непосредственно в аптеке.