AliExpress накажет продавцов за завышение цен на товары из-за коронавируса

Это инициатива AliExpress Россия. Компания просит покупателей, которые заметят на AliExpress товары медицинского и противовирусного назначения по несправедливой цене, сообщать об этом службе поддержки сайта. Интернет-магазин будет такие товары удалять.

Также AliExpress Россия попросила продавцов не повышать цены на медицинские и другие защищающие товары и искусственно не занижать их, чтобы скидкой не смогли воспользоваться перекупщики. Предпринимателей призывают не предлагать медицинские маски в качестве бесплатного подарка за увеличение стоимости заказа и не указывать в описании товаров, что они якобы имеют «чудодейственные» противовирусные свойства.