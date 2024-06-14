AliExpress перечислил самые продаваемые пылесосы в России

AliExpress перечислил самые продаваемые пылесосы в РоссииТоп-5 популярных моделей
Roborock Dyad Pro Combo — универсальный беспроводной пылесос 5-в-1 для влажной и сухой уборки с мощностью всасывания 17 000 Па и потреблением 260 Вт. В комплект входят несколько насадок для различных поверхностей.
Roborock Q7 MAX — этот робот-пылесос оснащен LiDAR 3.0 и резервуаром для воды объемом 350 мл. Его мощность всасывания составляет 4200 Па, а потребляемая мощность — 55 Вт.
Chovery — робот для мытья окон с дистанционным управлением, потребляющий 68 Вт и обеспечивающий мощность всасывания 5600 Па. Поставляется с аккумулятором емкостью 500 мАч.
Xiaomi MIJIA 3C Plus — этот робот-пылесос, оснащенный HEPA-фильтром, имеет уровень шума 74 дБ и резервуар для воды объемом 0,27 л. Сила всасывания достигает 5000 Па при потребляемой мощности 45 Вт.
Roborock S8 — Этот робот-пылесос с батареей емкостью 5200 мАч покрывает площадь до 300 м². Его мощность всасывания составляет 6000 Па при потребляемой мощности 69 Вт.