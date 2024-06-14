AliExpress перечислил самые продаваемые пылесосы в России

Топ-5 популярных моделей

Эксперты AliExpress в регионе СНГ составили список самых продаваемых моделей пылесосов на основе данных с марта по май 2024 года. Лидерами рынка этой весной стали модели от Roborock, Xiaomi и Chovery.