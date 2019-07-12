AliExpress перестал обслуживать покупателей из Крыма

«РИА Новости» приводят рассказ симферопольца Николая. По его словам, при попытке оформить заказ на сайте появляется ошибка. Чтобы решить проблему, мужчине приходится убирать из заказа всю информацию о Крыме: указывать, например, Краснодарский край, но улицу, дом, квартиру и индекс прописывать правильные. Только тогда оформление заказа проходит без ошибок.

Как объяснил пресс-секретарь AliExpress в России, сбои в работе интернет-магазина вызваны вызваны технической неполадкой при реализации платежей. Это касается не только Крыма, но и других регионов, в том числе Москвы. Специалисты компании уже работают над устранением проблемы.

По словам пресс-секретаря, «сбои будет устранены в течение месяца-двух», но у некоторых пользователей могут сохраниться и до осени.