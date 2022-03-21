AliExpress построит огромный склад в России для доставки товаров покупателям без пошлин

Сообщается, что строительство объекта уже началось. AliExpress уже владеет складским комплексом в Чехове. Он используется для обработки товаров, предназначенных для Московского региона и юга России. Центр обрабатывает заказы местных продавцов и обеспечивает доставку товаров на следующий день после заказа.

Новый же склад позволит AliExpress доставлять заказы на восток страны. Ранее компания говорила, что планирует построить логистические комплексы в Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону.

Сейчас, чтобы получить покупку из иностранного интернет-магазина, россиянин должен заплатить сбор, если стоимость покупки превышает 200 евро либо её вес более 31 кг.