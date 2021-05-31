AliExpress разрешил быстро возвращать товар при получении в отделениях Почты России

Сообщается, что первые пункты уже начали работать в Москве по четырём адресам: Комсомольский проспект, 31, Ленинский проспект, 72/2, улица Менжинского, 5 и Академика Янгеля д.4, корп.2. В ближайшее время откроется ещё как минимум две тысячи пунктов выдачи заказов по всей России.

В них будут зоны для получения и отправки посылок, примерочные комнаты и специальные места для проверки заказов. Если товар не подошёл, можно воспользоваться услугой лёгкого возврата и за несколько секунд сдать его.

Напомним, Почта России — главный логистический партнёр AliExpress Россия. Через компанию доставляется более 80% зарубежных заказов маркетплейса.