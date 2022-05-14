«AliExpress Россия» начала увольнять сотрудников из-за санкций

Об этом журналистам сообщили два человека, знакомые с ситуацией на рынке электронной коммерции, а также бывший сотрудник компании, попавший под сокращение.

Утверждается, что уволили до 40% текущего персонала. Сокращения начались месяц назад. По словам одного из источников, увольняли сотрудников направлений, которые оказались «неактуальными» после ввода антироссийских санкций. Это, например, отделения экспорта и импорта товаров (собственных закупок). По данным другого источника издания Nikkei, больше всего от сокращения пострадало коммерческое подразделение совместного предприятия для продаж на российском и международных рынках.

Отмечается также, что более чем три четверти бизнеса «AliExpress Россия» зависит от трансграничных продаж.