"AliExpress Россия" выдаст общий номер отслеживания для нескольких объединенных посылок

Пользователи, сделавшие сразу несколько покупок в одном заказе, начнут получать единый номер с информацией для дальнейшего их отслеживания, а также получения сразу нескольких товаров в одной объединенной посылке. Напомним, что раньше покупатели, воспользовавшиеся услугами AliExpress, получали отдельные номера отслеживания для каждого товара с заказа, несмотря на их объединение в одно общее отправление.

”Россия - первая страна, где запускается такой проект. Он поможет повысить уровень сервиса продавцов и снизить риски по потере посылок”, — рассказал представитель AliExpress в России.