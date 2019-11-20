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"AliExpress Россия" выдаст общий номер отслеживания для нескольких объединенных посылок
Китайская онлайн-площадка становится все удобнее и удобнее
Представитель "AliExpress Россия" Антон Пантелеев официально заявил о совместном запуске AliExpress и "Почтой России" новой системы отслеживания заказанных на площадке товаров. Теперь в рамках одного заказа россияне смогут отслеживать покупки по одному общему трек-номеру.
Пользователи, сделавшие сразу несколько покупок в одном заказе, начнут получать единый номер с информацией для дальнейшего их отслеживания, а также получения сразу нескольких товаров в одной объединенной посылке. Напомним, что раньше покупатели, воспользовавшиеся услугами AliExpress, получали отдельные номера отслеживания для каждого товара с заказа, несмотря на их объединение в одно общее отправление.
”Россия - первая страна, где запускается такой проект. Он поможет повысить уровень сервиса продавцов и снизить риски по потере посылок”, — рассказал представитель AliExpress в России.