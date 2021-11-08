AliExpress снизил цены на доставку холодильников и других габаритных товаров

AliExpress снизил цены на доставку холодильников и других габаритных товаровТеперь цена будет зависеть только от веса товара и региона доставки, а не от тарифов компаний
Новые правила распространяются на крупногабаритные товары. К них относятся товары, вес которых превышает 30 килограммов или сумма измерений — 180 см. Это может быть и бытовая техника, и мебель, и велосипеды. По новым фиксированным тарифам доставка любого такого товара будет стоить продавцу одинаково вне зависимости от региона. Покупателям же доставка может обойтись и вовсе бесплатно: цены находятся в диапазоне от 0 до 1499 рублей. Так, доставка стиральной машины весом до 90 килограммов по Московской области или Татарстану будет бесплатной.
Раньше стоимость доставки зависела от условий логистических компаний, с которыми сотрудничают продавцы. Например, доставка холодильника в Якутию могла стоить продавцу 10 тысяч рублей, а теперь будет стоить 1100-1639 рублей.