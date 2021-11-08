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AliExpress снизил цены на доставку холодильников и других габаритных товаров

Теперь цена будет зависеть только от веса товара и региона доставки, а не от тарифов компаний

AliExpress Россия объявил, что запускает единый тариф на доставку товаров весом от 30 килограммов. Теперь доставка холодильников или стиральных машин обойдётся дешевле.