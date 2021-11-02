AliExpress ускорила доставку небольших заказов по России

Покупатели теперь могут объединить заказы в одну посылку. Это актуально для небольших и недорогих товаров, такие как правило доставляются дольше крупных посылок. Объединение разных заказов позволит увеличить ценность отправления и повысить его статус доставки. Сроки доставки могут сократиться в два-три раза.

Сейчас опция уже доступна для 20 млн зарубежных товаров. Их можно найти через поиск в приложении по фильтру «Вместе — быстрее». Во время оформления покупки покупатель видит, на какую сумму необходимо приобрести товаров в течение часа, чтобы они объединились в одну посылку.

Если доставка такой посылки всё же задержится, то покупатель получит компенсацию в виде купона на 100 рублей.