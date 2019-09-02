AliExpress ускорит доставку сбором разных заказов в один пакет

Новая услуга будет доступна российским покупателям бесплатно при общей сумме заказа более $5 (333 рубля по текущему курсу). До этого каждый товар доставлялся отдельно и в разные сроки.

В AliExpress надеются, что эта мера позволит ускорить доставку в два раза, особенно в средние и малые города, а также увеличить средний чек заказа (сейчас он равен $9).

Помимо этого онлайн-площадка рассчитывает снизить количество неполученных заказов. Сейчас их доля составляет 7-8%.

«Коммерсантъ» напоминает, что в конце августа AliExpress запустил возможность безусловного возврата покупок для российских покупателей. Магазин уверен, что вместе с этой услугой нововведение привлечёт больше внимания покупателей к fashion-сегменту. Ведь они смогут заказывать сразу несколько сочетающихся товаров и сразу возвращать их, если не подошли.