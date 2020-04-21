AliExpress увидел резкий рост покупателей старше 65 лет

Как сообщает портал RETAILER.ru, AliExpress Россия представила раздел #сидимдома. В нём собраны товары, которые помогут пожилым людям проводить время дома во время самоизоляции с пользой.

В интернет-магазине рассказали, что в апреле 2020 количество покупателей в возрасте от 55 до 65 лет выросло на 50%, а старше 65 лет — на 60% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Эксперты предположили, что такой рост обусловлен безопасностью онлайн-покупок в период пандемии COVID-19. Сходить в обычный магазин более рискованно.