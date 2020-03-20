AliExpress выделила деньги на компенсации россиянам из-за долгого ожидания посылок

Речь идёт, конечно, об AliExpress Россия. О решении создать бюджет для компенсаций рассказал директор по развитию компании Дмитрий Селихов.

«Мы отдельно выделяем порядка 90 млн рублей на дополнительные компенсации», — приводит ТАСС его слова.

Компенсировать будут ожидание клиентами отправки посылок в течение более чем десяти дней. Такие задержки возникали из-за карантина в Китае, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По словам директора по развитию AliExpress Россия, 16 марта были завершены все недопоставки товаров. 95% китайских производителей уже вернулись к работе в штатном режиме.

В пресс-службе компании пояснили, что пользователи, которым пришлось долго ждать товаров, предложат купоны с компенсацией на следующую покупку.