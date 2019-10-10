AliExpress запускает в России онлайн-магазин электроники с уникальными товарами

Об этом журналистам рассказал представитель AliExpress в России. По его словам, Molnia Electronics будет размещён на отдельном лендинге. Найти в интернет-магазине можно будет продукцию азиатских брендов, ещё не представленных в России и даже не открывших свои магазины на AliExpress.

Оператором Molnia Electronics является международная компания Zundao Group, которая специализируется на продажах электроники крупных китайских брендов. Компания сотрудничает с Xiaomi, ILIFE, Toshiba, RealMe, Meizu, Maibenben, Romoss, Eaget, DJI и другими.

Стоит отметить, что по данным AliExpress, техника является категорией номер один по объёму заказов.