Наука и технологии
Сегодня 17:35
AliExpress запускает в России онлайн-магазин электроники с уникальными товарами
Можно будет даже купить телевизоры Toshiba
AliExpress открывает в России новый интернет-магазин Molnia Electronics. Там будут продаваться товары азиатских брендов техники и электроники, в том числе телевизоры Toshiba, которые нельзя купить в стране с 2015 года.
Об этом журналистам рассказал представитель AliExpress в России. По его словам, Molnia Electronics будет размещён на отдельном лендинге. Найти в интернет-магазине можно будет продукцию азиатских брендов, ещё не представленных в России и даже не открывших свои магазины на AliExpress.
Оператором Molnia Electronics является международная компания Zundao Group, которая специализируется на продажах электроники крупных китайских брендов. Компания сотрудничает с Xiaomi, ILIFE, Toshiba, RealMe, Meizu, Maibenben, Romoss, Eaget, DJI и другими.
Стоит отметить, что по данным AliExpress, техника является категорией номер один по объёму заказов.
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