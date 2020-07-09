AliExpress запустит шоу с тестом секс-игрушек

Шоу называется «AliExpress доставляет». В первом выпуске гостями станут представитель Pornhub в России Дмитрий Колодин и секс-блогер Арина Холина. Они обсудят индустрию развлечений для взрослых, разницу в восприятии секса в России и в мире. Также спикеры проведут «тест-драйв» секс-игрушек. Их включат, приложат к телу, проверят мощность вибрации, оценят звуки. Пока идёт программа, зрители смогут задавать вопросы экспертам и выиграть призы от AliExpress. Шоу покажут в мобильном приложении интернет-магазина.

В AliExpress также рассказали, что с конца марта, когда начался режим самоизоляции, был зафиксирован рост спроса на товары для взрослых среди россиян.