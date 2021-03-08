«Алиса» Яндекса может озвучить московское метро

В подписи посту Яндекс от лица «Алисы» указал: «Из всех веток я бы очень хотела звучать на кольцевой линии. Почему? Потому что кольцевая — бесконечна».

Стоит отметить, что по правилам конкурса, каждый желающий может подать заявку, чтобы стать диктором. Необходимо лишь, чтобы кандидату было 18 лет и больше. Для участия в конкурсе он должен записать короткое видео с озвучкой фраз: «Осторожно, двери закрываются», «Следующая станция» и др.