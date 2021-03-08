Наука и технологии
Сегодня в 17:04
«Алиса» Яндекса может озвучить московское метро
Участвует в конкурсе
Московское метро объявило конкурс на озвучку станций, и Яндекс подал заявку от лица голосового помощника «Алисы».
В профиле «Алисы» в Instagram уже появились записи, на которых голосовой помощник озвучивает станции метро и проговаривает правила пользования общественным транспортом.
В подписи посту Яндекс от лица «Алисы» указал: «Из всех веток я бы очень хотела звучать на кольцевой линии. Почему? Потому что кольцевая — бесконечна».
Стоит отметить, что по правилам конкурса, каждый желающий может подать заявку, чтобы стать диктором. Необходимо лишь, чтобы кандидату было 18 лет и больше. Для участия в конкурсе он должен записать короткое видео с озвучкой фраз: «Осторожно, двери закрываются», «Следующая станция» и др.