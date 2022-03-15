Алиса Яндекса научилась отвечать на звонки за вас

Наука и технологии
Сегодня в 18:32
1 мин.
Алиса Яндекса научилась отвечать на звонки за васИ записывать их
Яндекс сообщил, что голосовой помощник Алиса теперь умеет отвечать на звонки за пользователя. Он «возьмёт трубку», если человек не отвечает более 20 секунд, сбросил звонок, смартфон недоступен или вызов определён как спам.
Яндекс пояснил, что Алиса работает в паре с функцией определителя номера. Доступна новая опция не всем пользователям, а только тем, у кого есть подписка Яндекс Плюса.
Алиса будет спрашивать у позвонивших о цели звонка, а потом пришлёт расшифровку или запись разговора в удобный мессенджер. Выбрать его можно самостоятельно: Telegram или Viber. По умолчанию сообщения ассистента будут приходить в приложение Яндекс.
Настроить телефонного ассистента можно в приложении, сказав «Алиса, включи определитель номера» или в настройках — в разделе «Сервисы».
Источник: Яндекс