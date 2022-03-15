Алиса Яндекса научилась отвечать на звонки за вас

Яндекс пояснил, что Алиса работает в паре с функцией определителя номера. Доступна новая опция не всем пользователям, а только тем, у кого есть подписка Яндекс Плюса.

Алиса будет спрашивать у позвонивших о цели звонка, а потом пришлёт расшифровку или запись разговора в удобный мессенджер. Выбрать его можно самостоятельно: Telegram или Viber. По умолчанию сообщения ассистента будут приходить в приложение Яндекс.

Настроить телефонного ассистента можно в приложении, сказав «Алиса, включи определитель номера» или в настройках — в разделе «Сервисы».