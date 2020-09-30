«Алиса» Яндекса научилась помогать людям готовить еду

Как сказано в пресс-релизе Яндекса, «Алиса» будет пошагово зачитывать рецепт и отвечать человеку на вопросы, если он что-то не поймёт. Рецепты для голосового помощника записали кулинарные блогеры. У «Алисы» уже есть интерактивные рецепты сырников, борща, шарлотки и ещё пары десятков блюд.

Для начала готовки следует сказать «Алиса, давай приготовим харчо» или «Алиса, как готовить шакшуку?». Сначала голосовой ассистент перечислит ингредиенты, расскажет этапы приготовления блюда и включит фоном музыку. Отмечается, что рецепты специально адаптировали так, чтобы людям было легко воспринимать их на слух.

Также «Алису» можно спросить «Алиса, какие рецепты ты знаешь?» или «Алиса, что приготовить на завтрак?».