«Алиса» Яндекса научилась самостоятельно вызывать такси

Сообщается, что новая функция доступна для устройств «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини», а также Irbis A и Prestigio SmartMate. Чуть позже нововведение появится и в других колонках.

После голосовой команды «Алиса, закажи такси» помощник предлагает ознакомиться с условиями сервиса Яндекс.Такси в push-сообщениях на смартфоне и просит уточнить детали поездки. Ассистент сообщит, когда подъедет водитель и назовёт номер автомобиля.

Пользователь может следить за своим заказом и на смартфоне. Отменить поездку тоже можно через «Алису». В компании уточнили, что заказать такси для другого человека или оформить предзаказ поездки голосовой помощник не сможет.