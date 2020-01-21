Наука и технологии
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«Алиса» Яндекса научилась самостоятельно вызывать такси
Новая функция появилась в «умных» колонках
«Умные» колонки с голосовым помощником «Алиса» Яндекса научились выполнять новую задачу — заказывать такси. Пользователю достаточно попросить ассистента об этом и назвать место назначения.
Сообщается, что новая функция доступна для устройств «Яндекс.Станция», «Яндекс.Станция Мини», а также Irbis A и Prestigio SmartMate. Чуть позже нововведение появится и в других колонках.
После голосовой команды «Алиса, закажи такси» помощник предлагает ознакомиться с условиями сервиса Яндекс.Такси в push-сообщениях на смартфоне и просит уточнить детали поездки. Ассистент сообщит, когда подъедет водитель и назовёт номер автомобиля.
Пользователь может следить за своим заказом и на смартфоне. Отменить поездку тоже можно через «Алису». В компании уточнили, что заказать такси для другого человека или оформить предзаказ поездки голосовой помощник не сможет.