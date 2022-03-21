Наука и технологии
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Алиса Яндекса «одобрила» стрельбу по людям. После этого программу отредактировалиТеперь она предпочитает не общаться на тему ситуации на Украине
Пользовательница Twitter рассказала, как поговорила с голосовым помощником Алисой Яндекса, чтобы выяснить её отношение к «военной спецоперации» на Украине. Ответы ассистента прозвучали резко, и после этого Яндекс срочно всё исправил.
Пользовательница в частности сказала Алисе, что «по хорошим людям стрелять нельзя». На это голосовой помощник ответил: «А кто сказал, что нельзя?». Пользовательница отметила, что осталась шокирована ответами робота.
На этот пост через некоторое время ответили представители Яндекса.
Здравствуйте! Нам очень жаль что Алиса ответила подобным образом. В режиме болталки Алиса не всегда понимает контекст диалога и может отвечать некорректно. Мы уже приняли меры, и Алиса больше не станет так отвечать
Яндекс
Теперь Алиса отказывается отвечать вопросы, связанные со «спецоперацией». Она отвечает фразами «Я понимаю вопрос, но тема не моя» или «Думала, что бы такое ответить, да не придумала».