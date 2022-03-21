Алиса Яндекса «одобрила» стрельбу по людям. После этого программу отредактировали

Теперь она предпочитает не общаться на тему ситуации на Украине

Пользовательница Twitter рассказала, как поговорила с голосовым помощником Алисой Яндекса, чтобы выяснить её отношение к «военной спецоперации» на Украине. Ответы ассистента прозвучали резко, и после этого Яндекс срочно всё исправил.